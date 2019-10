Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Fahrradeigentümer gesucht

Nienburg (ots)

(kem) Beamte der Polizei Nienburg stellten am Dienstag, 08.10.2019, in der Holtorfer Straße in Nienburg ein Damenfahrrad zur Gefahrenabwehr sicher. Das graue Fahrrad der Marke Ragazzi wurde in der Zeit von mittags bis ca. 23.00 Uhr an einem Zaun ungesichert abgestellt. Bislang ist unklar, ob das Fahrrad gestohlen oder vom Eigentümer lediglich ohne Sicherung abgestellt worden ist. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am Amalie-Thomas-Platz 1, 31582 Nienburg oder telefonisch unter (05021) 97780 zu melden.

