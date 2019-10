Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Illegale Schrottsammlung

Rinteln (ots)

(swe). Ein 29-jähriger Mann aus Salzgitter fällt immer wieder auf wegen illegaler Schrottsammlung. Jetzt wurde er am Montag, 30. September, in Rinteln - OT Steinbergen - kontrolliert und dabei stellte sich heraus, dass er den Mercedes Sprinter ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis führte und ohne das vorgeschriebene Abfallzeichen "A" am Heck des Transporters. Zudem hatte er keine Sammelerlaubnis des Gewerbeaufsichtsamtes und keine Reisegewerbekarte.

