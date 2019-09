Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190926.2 Kiel: Polizeibeamte reanimieren Bewusstlosen

Kiel (ots)

Zwei Polizeibeamte des 4. Reviers haben Donnerstagmorgen einen bewusstlosen Mann in Gaarden reanimiert. Der 35-Jährige kam anschließend zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus.

Ein Passant informierte gegen 06:30 Uhr die Polizei, als ihm der scheinbar schlafende Mann in einem Gebäudeeingang in der Augustenstraße aufgefallen war. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann kaum noch Puls hatte und auch auf äußere Reize keine Reaktion zeigte. Sie forderten unmittelbar einen Notarzt an und begangen mit der Reanimation. Der zwischenzeitlich eingetroffene Rettungsdienst führte die Reanimation fort. Der 35-Jährige konnte erfolgreich wiederbelebt werden und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

