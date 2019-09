Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190925.2 Plön: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Plön (ots)

Mittwochvormittag stürzte eine 15-jährige Schülerin auf der Bundesstraße 76 in Plön mit ihrem Mofa. Sie gab an, dass ein Wagen sie geschnitten habe, so dass sie zu Fall kam. Die Polizei sucht nach Zeugen sowie dem möglichen Unfallverursacher.

Nach Angaben der 15-Jährigen befuhr sie gegen 09:20 Uhr vom Ihlpool kommend die Bundesstraße in Richtung Lütjenburger Straße. Als sie an der dortigen Kreuzung aufgrund der roten Ampel ihre Fahrt verlangsamt habe, habe sie ein Wagen überholt und sei direkt vor ihr wieder eingeschert. Durch dieses Fahrverhalten habe sie stark abgebremst und sei ins Schlingern geraten, so dass sie auf die regennasse Fahrbahn stürzte. Der oder die Fahrer/in des Wagens habe sich entfernt, ohne sich um das leicht verletzte Mädchen zu kümmern. Sie kam zur weiteren Beobachtung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Beamten des Plöner Polizeireviers haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04522 / 5005 142 entgegen.

