POL-VER: ++Wieder schwerer Unfall am Stauende - Lkw-Fahrer stirbt in den Trümmern seines Führerhauses++

Auf der Autobahn 1 bei Oyten ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Am Ende eines Baustellen bedingten Rückstaus auf der Richtungsfahrbahn Hamburg-Bremen fuhr der Fahrer eines mit Tiefkühlkost beladenen Sattelzuges nahezu ungebremst in das Stauende und schob zwei auf der rechten Fahrspur stehende Lkw ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 49-jährige Fahrer in den Trümmern seines Führerhauses eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr mit schweren Gerät befreit werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Fahrer des mit Getreide beladenen mittleren Lkw, ein 60-Jähriger aus Rechlin, erlitt einen Schock, der Fahrer des dritten am Unfall beteiligten Lkw, ein 41-jähriger Pole, überstand die Kollision unverletzt. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten. Seitdem ist die Richtungsfahrbahn Hamburg-Bremen voll gesperrt. Nach Einschätzung der Autobahnpolizei Langwedel dürften sich die Bergungsmaßnahmen noch über mehrere Stunden hinziehen. Autofahrern, die in Richtung Süden müssen, wird empfohlen, die Autobahn rechtzeitig zu verlassen und die Umleitungsstrecken zu nutzen. An der Unfallstelle kam ein Großaufgebot von Rettungskräften zum Einsatz: Neben Polizei und Rettungsdienst beteiligten sich rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Oyten, Bassen, Posthausen, Ottersberg, Verden und Kirchlinteln an den Rettungs- und Bergungsarbeiten. Auch ein Rettungshubschrauber ging an der Unfallstelle zur Landung. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf rund 150.000 Euro geschätzt.

