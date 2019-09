Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190926.1 Kiel: 81-Jähriger wohlbehalten zu Hause

Kiel (ots)

Der seit Montagabend vermisste 81 Jahre alte Mann aus Gaarden ist am späten Mittwochabend selbständig an seine Wohnanschrift zurückgekehrt. Eine Straftat steht nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden. Die Polizei versucht nun zu ermitteln, wo er sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat.

Wir bedanken uns für die Verbreitung der Suche und bitten darum, die Meldung nicht weiter zu verbreiten und aus den Online-Archiven zu entfernen.

