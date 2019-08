Polizei Duisburg

POL-DU: Polizei Duisburg sucht Verstärkung für das Presseteam!

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg sucht eine Regierungsbeschäftige/einen Regierungsbeschäftigen als Verstärkung für das Presseteam. Wenn Sie Interesse unter anderem am Erstellen von Presseberichten, dem Beantworten von Presseanfragen, dem Führen von Interviews - auch vor Ort bei Einsätzen - und der Interaktion im Bereich unseres SocialMedia-Auftritts haben: Schauen Sie sich unsere Ausschreibung zur Stelle als "Pressesprecherin/Pressesprecher unter https://www.stellenmarkt.nrw.de/jobs/view/33990 an. Weitere Fragen zum Tätigkeitsprofil richten Sie gerne an Herrn Kampa (Tel.: 0203 280-1010) oder Herrn Hausch (0203 280-1040).

