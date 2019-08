Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Mit Zetteltrick Bargeld gestohlen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (15. August) zwischen 15 Uhr und 15:45 Uhr bei einer Seniorin auf der Großenbaumer Allee geklingelt. Er wollte sich angeblich über eine freie Wohnung in dem Mehrfamilienhaus erkundigen. Hierzu würde er gerne der derzeitigen Mieterin eine Nachricht hinterlassen, hat aber weder Stift noch Zettel dabei. Die 71-Jährige wollte dem Mann helfen und ging mit ihm in die Küche, um Schreibunterlagen zu holen. Die Wohnungstür blieb offen stehen. In der Zeit muss ein zweiter Unbekannter die Wohnung betreten und Bargeld aus dem Schlafzimmer gestohlen haben. Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt in solchen Fällen des Trickdiebstahls und rät eindringlich: Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. Schließen Sie stets ihre Wohnungstür, damit ihnen niemand auch unbemerkt in ihre Räume folgen kann.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell