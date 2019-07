Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Verbandsstraße

Hagen (ots)

Am Freitagmittag kam es auf der Verbandsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 13.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger mit seinem Pkw die Verbandsstraße aus Richtung Kabel in Richtung Berchum. Kurz nach der Ruhrtalstraße verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen rechts neben der Fahrbahn geparkten Lkw. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Pkw zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Dabei wurden der 22-jährige sowie der 40-jährige Lkw-Fahrer, der sich in seinem geparkten Lkw befand, verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Verbandsstraße in beide Richtungen gesperrt. Das Verkehrskommissariat Hagen übernimmt die weiteren Ermittlungen. (tf)

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell