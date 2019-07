Polizei Hagen

POL-HA: Täter nach Einbruch in Firmentransporter gesucht

Hagen (ots)

Am Donnerstagabend brach ein Unbekannter in der Grundschötteler Straße gegen 23:15 Uhr einen geparkten Firmentransporter auf. Der Täter schlug eine Seitenscheibe ein und durchsuchte anschließend das Fahrzeug. Ein 40-jähriger Zeuge war durch den Knall der zerstörten Scheibe auf die Situation aufmerksam geworden und informierte seinen 56-jährigen Bekannten. Anschließend traten die beide auf die Straße, um nachzusehen was passiert war. Dabei sahen sie den Täter, der mit einem Mountainbike über die Kölner Straße flüchtete. Gegenstände aus dem Fahrzeug wurden nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, kräftige Statur, ca. 90-100 Kilogramm schwer, weißes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen.

