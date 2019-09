Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Festgenommener tritt nach Polizeibeamten

Freiburg (ots)

Ein Festgenommener hat am Donnerstagmorgen, 19.09.2019, in Efringen-Kirchen nach einem Polizeibeamten getreten. Dieser verspürte Schmerzen, blieb aber unverletzt. Der 23-jährige war am Morgen in einer Wohnung aufgesucht worden. Da er zwei ausstehende Geldstrafen, die gegen ihn verhängt worden waren, nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen. Da er gleich aggressiv reagierte, wurden ihm die Handschließen angelegt. Er versuchte, sich zu befreien und trat unvermittelt nach einem Polizisten. Er traf diesen am Bein. Nun wurde der Mann auch an den Beinen fixiert. Als er sich beruhigt hatte, entschuldigte er sich für sein Verhalten. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt, wo er seine Strafe absitzen muss.

