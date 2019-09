Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.09.2019, befuhr gegen 14:55 Uhr eine 52-jährige Autofahrerin eines Porsche Cayenne den Leopoldring in Richtung Europaplatz und benutzte hierbei den linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Ampel am dortigen Europaplatz kollidierte sie nach bisherigem Ermittlungsstand aus bislang nicht geklärten Gründen mit einem 21-jährigen Sprinter-Fahrer eines Paketlieferanten.

Da zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben gemacht wurden, werden Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, gebeten sich beim Polizeirevier Freiburg-Nord unter der Telefonnummer 0761 / 882-4221 zu melden.

