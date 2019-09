Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Kollision zwischen Motorrad und Pkw - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw am Donnerstag, 19.09.2019 auf der B 34 bei Albbruck wurde der 43 Jahre alte Motorradfahrer leicht verletzt. Dieser hatte gegen 14:40 Uhr einen in Richtung Albbruck-Albert nach links abbiegenden Audi überholt, obwohl die 38 Jahre alte Audi-Fahrerin geblinkt und ihre Geschwindigkeit verringert hatte. Das Motorrad kollidierte mit dem Audi im Bereich des linken Vorderrades. Durch den folgenden Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den Verletzten. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an diesem liegt bei rund 6000 Euro, am Motorrad wurde ein Schaden von rund 500 Euro verursacht.

