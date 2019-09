Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrspolizei Freiburg kontrolliert getunte Fahrzeuge

Freiburg (ots)

Spezialisten der Verkehrspolizei Freiburg waren am Dienstag, 17.09.2019, schwerpunktmäßig im Bereich Emmendingen unterwegs, um technisch veränderte Fahrzeuge unter die Lupe zu nehmen. Die Überprüfung von getunten Fahrzeugen gehört zu den Standard-Aufgaben, um die sich die Beamten im Bereich der Verkehrsüberwachung kümmern. An diesem Einsatztag wurden bei vier kontrollierten Fahrzeugen solch erhebliche Mängel festgestellt, dass die Betriebserlaubnis der Autos für erloschen erklärt werden musste. Beim ersten Auto waren es dunkel eingefärbte Rücklichter, unzulässige Beleuchtung und eine veränderte (zu laute) Abgasanlage. Außerdem war der Katalysator entfernt worden. Die Folge: 105 Euro Bußgeld und eine Steuernachzahlung.

An einem für Tunigfreunde beliebten Treffpunkt wurden drei Fahrzeuge festgestellt, die nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprachen.

Neben Veränderungen am Fahrwerk, den Radreifenkombinationen und der Abgasanlagen wurden zudem Veränderungen an den Bremsanlagen festgestellt. Alle Fahrzeuge wurden als Beweismittel beschlagnahmt und am Folgetag bei einer Prüfstelle vorgeführt. Diese bestätigte die festgestellten Mängel und fand weitere zum Teil gravierende Verstöße.

Zwei der vorgeführten Fahrzeuge wurden mit erheblichen Mängeln, ein Fahrzeug sogar mit gefährlichen Mängeln eingestuft. Es wurden jeweils Bußgeldverfahren eingeleitet. Die zuständigen Zulassungsstellen werden die Neuerteilung der Betriebserlaubnis überwachen.

Die Verkehrspolizei Freiburg wird ihre Kontrollen im "Tuningbereich" fortsetzen.

