Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Einsatz wegen des Verdachts der Drogenkriminalität - Durchsuchungen in Rheinfelden" - weitere Durchsuchungsmaßnahmen

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg:

Am Mittwoch, den 18.09.2019, fanden im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens weitere Durchsuchungsmaßnahmen statt. Durchsucht wurden insgesamt 12 Wohnungen und Geschäftsräume in Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen, Lörrach und Bad Säckingen. Diese Maßnahme galt zehn tatverdächtigen Männern im Alter von 19 bis 32 Jahren, die im Verdacht stehen, als Zwischenhändler der bereits in diesem Verfahren inhaftierten Personen aufgetreten zu sein oder mit Marihuana zu handeln. Bei den Durchsuchungen wurden geringe Mengen von Amphetamin, Marihuana, Ecstasy und verbotene Gegenstände im Sinne des Waffengesetzes beschlagnahmt. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen befinden sich alle Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Neben örtlichen Einsatzkräften der Schutz- und Kriminalpolizei war auch ein Sondereinsatzkommando und eine Einheit des Polizeipräsidiums Einsatz am Einsatz beteiligt.

