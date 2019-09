Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Zwei Einbrüche und ein Einbruchsversuch

Zu zwei Einbrüchen in ein Hotel und in ein Privathaus kam es zwischen Dienstag, 17.09.2019, und Mittwoch, 18.09.2019, im Bereich Todtnau. In dieser Nacht wurde von Unbekannten zwischen 23.00 Uhr und 05.50 Uhr in ein Hotel in der Schauinslandstraße im Ortsteil Muggenbrunn eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster neben der Eingangstüre Zutritt in das Hotel und gelangten so zur Rezeption. Dort wurde ein Wandschrank aufgehebelt und aus einer Spardose Bargeld entwendet. Da die Täter aufgrund einer verschlossenen Türe nicht weiter kamen, bearbeiteten sie die Terrassentüre und gelangten so in den Speisesaal. Im Thekenbereich wurde weiteres Bargeld gestohlen. Ebenfalls in Muggenbrunn wurde am Mittwoch, zwischen 07.30 Uhr und 13.10 Uhr, in ein Haus in der Oberhäuserstraße eingebrochen. Hier drangen die Einbrecher über die Terrassentüre in das Haus ein und durchsuchten den Wohnzimmerschrank und auch den Keller. Es wurde ein Navigationsgerät und ein Sparbuch gestohlen. Ein Einbruchsversuch fand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Café auf der Notschrei-Passhöhe statt. Durch Aufbohren der Terrassentüre versuchten die Täter in das Café zu kommen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, woraufhin das Vorhaben abgebrochen wurde. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen.

