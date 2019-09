Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruchsversuch in einen Einkaufsmarkt in der Karl-Fürstenberg-Straße kam es am Donnerstagmorgen, 19.09.2019, gegen 01.30 Uhr. Hier versuchten Unbekannte, den Haupteingang durch Aufhebeln zu öffnen, um in den Markt zu kommen. Dies gelang ihnen nicht und sie brachen ihr Vorhaben ab. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum oben genannten Zeitpunkt in der Karl-Fürstenberg-Straße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

