Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kradfahrer gestürzt

Marsberg (ots)

Am Dienstag gegen 02.50 Uhr fuhr ein Motorradfahrer auf der Bundestraße 7 von Brilon in Richtung Bredelar. In einer Rechtskurve geriet das Motorrad gegen die linke Schutzplanke. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 34-jährige Mann aus Brakel und wurde schwer verletzt. Das führerlose Krad rollte über 100 Meter die Straße hinab und prallte auf einem Parkplatz gegen einen abgestellten Lkw. Es entstand ein Sachschaden. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell