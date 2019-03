Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Widerstände an zwei Tagen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagnachmittag (09.03., 16.20 Uhr) bemerkte ein ziviler Polizeibeamter einen Streit zwischen zwei Personen in der Innenstadt.

Ein 21-jähriger Mann redete lautstark und beleidigend auf einen 51-jährigen Gütersloher ein. Dabei schwenkte der 21-Jährige immer wieder mit einer geöffneten Dose Bier durch die Luft. Dabei wurde der 51-Jährige mehrfach mit Bier getroffen.

Im Zuge der Auseinandersetzung stürzte der 21-Jährige zu Boden. Zuvor war es zu körperlichen Übergriffen zwischen beiden Männern gekommen. Durch den zivilen Beamten wurde daraufhin der 21-jährige Mann aus Langenberg am Boden festgehalten. Unterdessen trafen weitere Polizeibeamte ein. Der 21-Jährige wehrte sich lautstark und aggressiv gegen die Maßnahme. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte er in das Gewahrsam gebracht werden.

Durch die Widerstandshandlung wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Eine Richterin ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Bis zur erfolgten Gemütsberuhigung und Ausnüchterung verblieb der Mann im Polizeigewahrsam.

Bereits am frühen Freitagabend (08.03., 18.00 Uhr) ist es zu einem Widerstand des beschuldigten 21-Jährigen gekommen. Eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes am Willy-Brandt Platz machte den Mann auf ein bestehendes Hausverbot aufmerksam. Daraufhin drohte der Mann der Mitarbeiterin mit einer erhobenen Glasflasche. Anschließend entfernte er sich aus dem Laden. Da er auch den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber äußerst aggressiv und beleidigend auftrat, sollte der offensichtlich alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen werden. Dabei schlug und trat er in Richtung der eingesetzten Beamten. Im Streifenwagen sitzend versuchte er die Beifahrerscheibe einzuschlagen. Die Entnahme einer Blutprobe wurde auch in diesem Fall angeordnet. Bis zum frühen Samstagmorgen (09.03.) verblieb er im Gewahrsam der Polizei.

Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

