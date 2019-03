Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (KB) Am Samstagmittag (09.03.) gegen 12.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Kornstraße und der Bielefelder Straße (B 61) zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Ein 19jähriger Rietberger fuhr mit einem Pkw (Honda) auf der Kornstraße in Richtung der Bielefelder Straße. Er fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf den Pkw (Ford) einer 37jährigen Frau aus Rheda-Wiedenbrück zu achten, die auf der Bielefelder Straße in Richtung Gütersloh fuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde neben den Fahrzeugführern auch der 14jähriger Sohn der Ford-Fahrerin aus Rheda-Wiedenbrück verletzt. Alle drei Verletzten wurden vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge bis gegen 14.30 Uhr teilweise gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell