Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Schlechtnau: "Spiegelstreifer" - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Auf der B 317 im Bereich einer Baustelle in der Ortsdurchfahrt Todtnau-Schlechtnau kam es am Mittwochabend, 18.09.2019, gegen 20.50 Uhr, zu einem Streifvorgang zwischen zwei Fahrzeugen. Die Spiegel hatten sich berührt und wurden beschädigt. Ein 19 Jahre alte VW Golf Fahrer hielt an. Das andere Fahrzeug, ein VW UP, fuhr weiter und entfernte sich in Richtung Schönau, ohne sich um das Schadensereignis zu kümmern. Kurze Zeit später erschien aber die 56 Jahre alte VW UP Fahrerin auf dem Revier, um den Unfall zu melden. Über den Spiegelstreifer machten die beiden Unfallbeteiligten nun unterschiedliche Angaben. Laut der Beteiligten fuhren hinter dem 19-jährigen noch zwei bis drei weitere Fahrzeuge, die als Zeugen in Frage kommen. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

md/ma

