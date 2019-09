Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Karsau: Busse mit Graffiti besprüht - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von 6000 Euro verursachten in der Nacht von Mittwoch, 18.09.2019 auf Donnerstag, 19.09.2019 unbekannte Täter an drei Bussen. Diese standen auf dem Parkplatz eines Busunternehmens in der Großmattstraße. Auf allen drei Bussen wurde das gleiche Graffiti aufgesprüht. Der Tatzeitraum liegt zwischen 01.00 Uhr und 04.40 Uhr. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

