Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Betrugsversuche in Geschäften - Anrufer fragte nach der PIN von Telefonkarten

Freiburg (ots)

Anrufe in Geschäften in Kandern in dieser Woche lassen auf Betrugsversuche schließen. So wurden ein Marktleiter und ein Geschäftsinhaber von einem unbekannten Anrufer kontaktiert, der vorgab, für eine vorgeschaltete Abteilung zu arbeiten. Er bat die Angerufenen, die PINs der zum Verkauf geführten Telefonkarten des Anbieters E-Plus für Überprüfungszwecke durchzugeben. Beide gingen nicht darauf ein, sondern erstatteten Anzeige. Der Polizeiposten Markgräflerland ermittelt in dieser Angelegenheit (Kontakt 07626 97780-0).

