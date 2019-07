POL-PPMZ: Mainz - Fahrraddiebstähle

Polizeipräsidium Mainz

Dienstag, 02.07.2019, 21:30 Uhr bis 03.07.2019, 06:15 Uhr

Am Dienstagabend schließt ein 23-Jähriger sein Mountainbike in der Lucy-Hillebrand-Straße an einem Fahrradständer an. Am nächsten Morgen stellt er fest, dass sein Fahrrad und das Sicherheitsschloss entwendet wurden.

Donnerstag, 04.07.2019, 14:00 Uhr

In der Neubrunnenstraße hat ein unbekannter Täter versucht das Fahrrad eines 24-Jährigen zu entwenden. Der 24-Jährige trifft auf den Täter, als dieser gerade mit seinem Fahrrad aus dem Hauseingangsbereich kommt. Er spricht ihn darauf an, dass es sich um sein Fahrrad handele. Daraufhin überlässt der Täter dem 24-Jährigen sein Fahrrad und flüchtet in Richtung Kaiserstraße. Der Täter führte einen kleinen Bolzenschneider mit sich. Das Fahrradschloss wurde durchtrennt.

Personenbeschreibung:

- Männlich

- 30-50 Jahre

- Glatze

- Lila Poloshirt

- Kurze Hose

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

