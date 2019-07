POL-PPMZ: Auseinandersetzung unter drei Personen

Polizeipräsidium Mainz

Donnerstag, 04.07.2019, 17:35 Uhr

Ein 36-Jähriger saß in der Hinteren Bleiche in der Nähe eines Friseurgeschäftes und spuckte auf den Boden. Als ein vorbeikommender 33-Jähriger sein Missfallen darüber ausdrückte und ihn aufforderte, das zu unterlassen, schrie ihn der 36-Jährige an. Er fragte ihn, ober er ihn anspucken solle und baute sich vor dem 33-Jährigen und seinem Begleiter auf. Es kam unter den Dreien zum Gerangel, wobei der 33-Jährige dem 36-Jährigen mit mehreren Faustschlägen gegen den Kopf schlug. Dabei beleidigte der 33-Jährige den 36-Jährigen, der bei dem ganzen Gerangel seinen 16-Jährigen Begleiter verletzt hatte. Durch die mit fünf Streifenwagen eingetroffenen Polizeibeamten konnte der Streit geschlichtet werden. Ein verständigter Rettungsdienst versorgte den verletzten 33-Jährigen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

