Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach gefährlichem Verkehrsverhalten

Freiburg (ots)

Ein 78-jähriger Autofahrer soll am Mittwoch, 18.09.2019, in Lörrach eine Frau mit ihrem Kind gefährdet und davor einem abbiegenden Traktor nicht den Vorrang eingeräumt haben. Die Polizei sucht Zeugen! Gegen 09:50 Uhr kam es zum Vorfall an der Kreuzung Milka-/Grehter-/Bahnhofstraße. Eine 35 Jahre alte Frau überquerte dort einen Fußgängerüberweg mit ihrem Kinderwagen. Im Kinderwagen war ihr knapp einjähriges Kind. Sie erkannte dann, wie ein roter Kleinwagen nach ihrer Einschätzung mit hoher Geschwindigkeit aus der Bahnhofstraße nach links in die Milkastraße abbog. Dabei soll der Fahrer einem nach rechts abbiegenden Traktor geschnitten haben. Nur durch einen Sprung nach vorne will die Frau einer Kollision mit diesem Pkw entgangen sein. Der ermittelte Autofahrer bestritt dies. Er zeigte an, dass er von der Frau beleidigt wurde. Das Polizeirevier Lörrach bittet Zeugen dieses Vorfalls, sich dort zu melden (Kontakt 07621 176-0).

