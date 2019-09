Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Auf einen Imbiss auf der Wickrather Straße hatten es unbekannte Einbrecher am Sonntag zwischen 2 Uhr und 10.55 Uhr abgesehen. Sie zogen ein Türschloss und gelangten so in die Räumlichkeiten, stahlen jedoch nichts.

Im Bereich des Flughafens gingen Täter bei einem Firmengebäude am Sonntag kurz vor Mitternacht etwas rabiater vor. Sie überkletterten zunächst die Umzäunung des Firmengrundstückes und zerstörten anschließend einen Teil eines Glaserkers komplett. Hierdurch gelangten sie in die Räumlichkeiten und stahlen Werkzeuge in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell