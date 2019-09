Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld/Echte - schwerer Verkehrsunfall auf der B 248

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld/Echte - Am Mittwoch Vormittag, gegen 10:45 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B 248 zwischen den Ortschaften Echte und Imbshausen. Beim Durchfahren einer Linkskurve gerät der 61-jährige Fahrer eines 1er-BMW aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der BMW war aus Echte kommend in Richtung Imbshausen unterwegs. Ihm entgegen kam ein Mazda, der von einem polnischen Staatsangehörigen gelenkt worden war. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass beide Fahrzeuge total beschädigt und abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme und anschließender Bergung war die B 248 teilweise komplett gesperrt. Der Fahrer des BMW wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der Fahrer des Mazda wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Beide werden stationär versorgt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 30.000 Euro. An der Unfallstelle waren Polizei, Feuerwehr, Rettungswagen, Rettungshubschrauber und Straßenmeisterei eingesetzt.

