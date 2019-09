Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Abbiegen mit leichtverletzter Person Northeim Montag, 02.09.2019, 18:05 Uhr

Northeim (ots)

NORTHEIM -(dm)- Am Montagabend kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Holthuser Str./ Langenholtenser Str., bei dem eine 23-Jährige Northeimerin leicht verletzt wurde. Ein 19-Jähriger Northeimer geriet beim Rechtsabiegen mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte die Fahrerin des entgegenkommenden Pkws den Unfall nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 7.000,--EUR geschätzt. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell