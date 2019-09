Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Raubüberfall auf Spielhalle in Elsfleth - zwei bewaffnete Männer erbeuten mehrere Hundert Euro Bargeld

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 08.09.2019, gegen 03.00 Uhr betraten zwei maskierte Männer eine Spielhalle in der Straße Lange Kamp in Elsfleth. Unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines Messers forderten sie von der 25-jährigen Spielhallenaufsicht Bargeld. Nach Übergabe von mehreren Hundert Euro Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Spielhallenaufsicht blieb unverletzt. Beide Männer sprachen englisch und waren dunkel gekleidet, wobei einer von ihnen eine dunkle Jacke mit gelben oder goldenen Ärmelstreifen sowie ein gelbes Innenfutter der Kapuze trug. Sie waren 180 bis 185 bzw. 170 cm groß und schlank. Zur Bewaffnung können keine konkreten Angaben gemacht werden.

Zeugenhinweise werden an die Polizei in Brake, 04401/9350, erbeten.

