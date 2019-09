Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Am 07.09.2019 gegen 21:15 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Cloppenburg am Steuer eines Pkw von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle in der Ladestraße in Wildeshausen wurde festgestellt, dass der 30-jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Da der Mann mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss den Pkw führte, wurde eine Blutprobe entnommen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell