Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Baumarkt

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zum 07.09.2019 verschafften sich bislang unbekannte Täter nach Durchkneifen einer Umzäunung und Aufbrechen einer Tür Zugang zu einem Baumarkt in der Ladestraße in Ahlhorn. Aus dem Markt wurden diverse Gegenstände, u.a. Kabelrollen, Werkzeug und Gartenzubehör, entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

