Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Weiterer Einbruch am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Im Mönchengladbacher Stadtgebiet ist es, neben der bereits gemeldeten Tat an der Karmannstraße, am Sonntag zu einem weiteren vollendeten Einbruch auf der Reyerhütter Straße gekommen.

Dort brachen die Täter, nachdem sie zwischen 10.45 Uhr und 20.20 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus gelangt waren, eine Wohnungstür in der zweiten Etage auf. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten anschließend, vermutlich ohne Beute, in unbekannte Richtung.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

