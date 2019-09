Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu: Seniorin in ihrer Wohnung gefesselt und beraubt - Polizei klärt die brutale Tat und nimmt beide Tatverdächtige fest

Mönchengladbach (ots)

Bereits am 8. September hatten wir von einem brutalen Raub auf der Hauptstraße berichtet. Hier hatte eine Pflegekraft tags zuvor eine 67-Jährige gefesselt im Hausflur liegend aufgefunden. Zuvor hatten 2 Männer bei ihr geklingelt, sie nach Öffnen der Tür in die Wohnung gedrückt und sie mit Klebeband an Armen und Beinen gefesselt. Mitsamt Beute flüchteten sie dann und ließen die Dame einfach zurück. Aus eigener Kraft konnte sich zumindest soweit befreien, dass sie in den Hausflur kriechen konnte.

Die Polizei Mönchengladbach nahm sofort die Arbeit auf. Eine enge Zusammenarbeit von Ermittlern verschiedener Fachkommissariate brachte dann gestern das finale Ergebnis: Sie klärten die Tat und nahmen die beiden Tatverdächtigen am Nachmittag fest.

Hierbei handelt es sich um einen 38-jährigen und einen 36-jährigen Mann aus Mönchengladbach. Beide sind polizeilich bereits hinlänglich in Erscheinung getreten und waren in ihren an die Festnahme anschließenden Vernehmungen geständig.

Gegen beide Männer lag zum Zeitpunkt der Festnahme ein Haftbefehl zur Vollstreckung einer Restfreiheitsstrafe von jeweils etwa 2 Jahren vor. Die damalige Verurteilung basierte bei dem 38-Jährigen auf einem schweren Raub in Wohnung, bei dem 36-Jährigen erging die Haftstrafe wegen Wohnungseinbruchdiebstahls.

Beide Männer sitzen nun in Haft. Das Strafverfahren in vorliegender Sache nimmt seinen weiteren Verlauf. (cw)

