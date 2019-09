Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Rheydter Kaufhaus

Mönchengladbach (ots)

Am Ende Ihrer Tat waren eine Schaufensterscheibe und mehrere Vitrinen eingeschlagen: Bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht um kurz nach 4 Uhr in ein Kaufhaus in Rheydt eingebrochen.

Durch das entstandene Loch in der genannten Schaufensterscheibe stiegen sie ein. Um die Glasvitrinen im Erdgeschoss zu zerstören müssen die Täter mit brachialer Gewalt vorgegangen sein. Nachdem dies gelungen war stahlen sie daraus diverse Schmuckstücke in noch unbekanntem Wert.

Die Flucht traten sie vermutlich über denselben Weg und dann in unbekannte Richtung an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben machen, die zur Identifizierung der Täter beitragen könnte? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

