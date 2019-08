Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tuningevent "2BRIDGE International Carshow"- Verkehrskontrollen

Zweibrücken (ots)

Anlässlich einer Tuningveranstaltung "2Bridge International Car Show" auf dem Flugplatzgelände in Zweibrücken wurden am Samstag, dem 24.08.2019 in der Zeit von 10 Uhr bis 20 Uhr unter anderem im Bereich Europa-Allee, Pariser Straße Zweibrücken und im gesamten Stadtgebiet stationäre und mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Veranstaltung wurde pünktlich um 12 Uhr eröffnet um 20.00 Uhr beendet. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Nach Rücksprache mit dem Veranstaltungsleiter wurden ca. 800 Fahrzeuge ausgestellt. Über den Tag verteilt zählte der Veranstalter etwa 2500 Besucher. Eine genaue Besucherzahl könne er erst am Folgetag benennen.

Es wurden folgende Maßnahmen getroffen.:

- 74 Ordnungswidrigkeitenanzeigen - 11 Verwarnung - 54 Untersagung der Weiterfahrt - 4 Sicherheitsleistung - 3 Strafanzeigen - 1 Sicherstellung eines PKW aufgrund gefährlichem Tuning - 25 Meldungen an Zulassungsstelle - 2 Meldung an US-Behörde - 11 Mängelberichte - 4 Meldungen an die Fahrerlaubnisbehörde

