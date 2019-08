POL-PDPS: Unfallflucht in Erlenbrunn

Polizeidirektion Pirmasens

Am Samstag, den 24.08.2019 in der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr, parkte der 18-jährige Geschädigte seinen VW Polo am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 108 in Pirmasens-Erlenbrunn. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den Polo im Vorbeifahren, sodass ein Außenspiegel beschädigt wurde. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/520-0 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

