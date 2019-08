Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ungebetener Wohnungsgast

Pirmasens (ots)

Da es zwischen zwei Freundinnen am Freitag, dem 23.08.2019 zum Streit kam, verwies die Wohnungsinhaberin die 17-jährige der Wohnung. Am darauffolgenden Tag konnten Anwohner beobachten, dass der ungebetene Gast an die Wohnung zurückkehrte und durch ein gekipptes Fenster kletterte. Aus Angst vor der aggressiven Freundin alarmierte die Wohnungsmieterin die Polizei. Diese erschien und setzte die ungewünschte, junge Dame kurzer Hand vor die Tür. Gegen die 17-jährige wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

