Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 24.08.2019 um 15:45 Uhr befuhr ein 78-jähriger Mann aus Dietrichingen mit seinem PKW Ford die Ixheimer Straße Zweibrücken stadteinwärts, als in Höhe der Finkenstraße ein 20-jähriger Mann aus Zweibrücken unachtsam auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer bei dem der Fußgänger leicht verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt wurde. Der Schaden an dem PKW beläuft sich auf ca. 800 Euro.

