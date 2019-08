Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Straßenverkehrsgefährdung infolge Überholens bei unklarer Verkehrslage

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, dem 23.08.2019 gegen 21:05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Frankreich mit seiner Mercedes A-Klasse die Altheimer Straße, Zweibrücken hinter einem 41-jährigen Mann aus dem Saarland in dessen BMW X5. Der 41-jährige Mann wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Der 22-jährige Mann wollte den Fahrer des BMW bei dieser unklaren Verkehrslage überholen. Hierbei kollidierte er, mit hoher Geschwindigkeit, mit dem abbiegenden BMW. Infolgedessen wurde der Mercedes gegen eine Hauswand/ Treppe eines Anwesens der Altheimer Straße geschleudert, wo er in Unfallendstellung zum Stehen kam.

Bei dem Verkehrsunfall entstand am Mercedes ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. An der Hauswand und der Treppe entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. An dem BMW entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro und der Fahrzeugführer wurde infolge des Unfalls leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell