Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugin meldet Fahrraddiebstahl

Karlsruhe (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntag, gegen 16:30 Uhr, im Bereich einer Tankstelle in der Durlacher Allee in Karlsruhe zwei Tatverdächtige, welche gerade dabei waren das Schloss eines Fahrrades aufzubrechen. Die Zeugin informierte daraufhin die Polizei und konnte eine Beschreibung der beiden Tatverdächtigen abgeben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Männer schließlich kurze Zeit später von einer Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Oststadt festgestellt werden. Das gestohlene Fahrrad führten die Tatverdächtigen nicht mehr mit sich. Dieses hatten sie offenbar zuvor im nahegelegenen Gebüsch abgelegt. Die beiden Tatverdächtigen waren mit entsprechendem Aufbruchswerkzeug ausgestattet. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

