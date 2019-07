Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Drei Jugendliche ohne Führerschein und mit gestohlenen Rollern erwischt

Ein 16-Jähriger und zwei 15-Jährige wurden am Freitag, gegen 20:40 Uhr, mit vorab gestohlenen Rollern in der Alte Weingartener Straße in Karlsruhe-Durlach erwischt. Alle drei waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die beiden 15-Jährigen waren durch ihre rasante Fahrweise zunächst einem Polizeibeamten aufgefallen, welcher privat unterwegs war und sich kurzerhand in den Dienst versetzte, um die beiden zu stoppen. Nach dem Eintreffen einer zuvor verständigten Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach, wurden die Jugendlichen sowie die mitgeführten Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle kam der 16-Jährige hinzu, welcher ebenfalls einer Kontrolle unterzogen wurde.

Schnell stellte sich heraus, dass alle drei Roller als gestohlen gemeldet waren. Die Fahrzeuge wurden daher sichergestellt und die Jugendlichen den Eltern überstellt.

