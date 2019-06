Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geldbörse entwendet

Gronau (ots)

Ein Portemonnaie mit Geld und Papieren haben Unbekannte am Montag in Gronau gestohlen. Eine 78-jährige Gronauerin hatte es in den Korb ihres Rollators gelegt. Das Geschehen muss sich zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr im Bereich der Neustraße abgespielt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

