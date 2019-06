Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Führerschein und mit Drogen im Blut unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Montagabend ein 37-Jähriger in der Mainzer Straße kontrolliert. Währenddessen stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Außerdem wies er betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen auf. Ein vor Ort durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Der Fahrzeugschlüssel sowie die Fahrzeugpapiere wurden noch an der Kontrollörtlichkeit sichergestellt. Gegen den 37-Jährigen wird ermittelt. |slc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell