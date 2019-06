Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Selbstjustiz ist keine Lösung

Kaiserslautern (ots)

Ein 60-Jähriger aus Kaiserslautern ärgerte sich am Samstagabend über eine 26-jährige Autofahrerin, weil diese auf seinem Parkplatz in der Posener Straße stand. Daraufhin zerstach der Mann mit einem Messer den rechten Hinterreifen am PKW der Frau. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 50 Euro. Der 60-Jährige räumte die Tat ein, auf ihn wartet nun eine Anzeige. |slc

