Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 24.08.2019 gegen 20:00 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Zweibrücken die K1 aus Richtung Saarland kommend in Richtung Zweibrücken-Wattweiler. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit ihrem PKW Hyundai auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Infolgedessen wurde die Frau in ihrem PKW eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war zunächst auch im Einsatz. Sie wurde nach länger andauernden Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungswagen in die Uniklinik Homburg verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

