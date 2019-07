Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Montag kam es gegen 18 Uhr im Bereich des Hindenburgplatzes zu einem Unfall, bei welchem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein 55-Jähriger war mit seinem Mountainbike auf der Lange Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Die bislang unbekannte Fahrerin eines Mitsubishi Colt bog nach bisherigen Erkenntnissen von der Lange Straße nach links in die Kaiserallee ab und touchierte hierbei den am rechten Fahrbahnrand fahrenden Velo-Lenker. Dieser kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Die Autofahrerin soll zunächst mit ihrem Beifahrer aus ihrem Wagen ausgestiegen sein und dann den Zweiradfahrer beschimpft haben. Eine bislang unbekannte Zeugin stellte sich dem Radfahrer zur Seite. Die mutmaßliche Unfallverursacherin stieg anschließend, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, wieder in ihr Auto ein und fuhr weg. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer: 07221 680-0, um Kontaktaufnahme.

