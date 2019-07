Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Einbruch in Backstube

Gengenbach (ots)

Unbekannte stiegen in der Nacht zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 1 Uhr, in eine Backstube in der Flößerstraße ein. Nach dem Aufhebeln der Eingangstür wurde nach ersten Erkenntnissen gezielt nach Bargeld gesucht. Mit nur geringer Beute gelang den Unbekannten anschließend die Flucht. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell