Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Büro

Kehl (ots)

Zwischen Sonntag 18 Uhr und Montag 8 Uhr kam es in der Großherzog-Friedrich-Straße zu einem Einbruch in ein Büro. Der oder die Unbekannten gelangten nach dem Aufhebeln der Haus- und einer weiteren Zugangstür in die Büroräume und hinterließen bei der Suche nach Wertgegenständen einen Ort der Verwüstung. Der entstandene Sachschaden an den Türen beträgt circa 200 Euro. Der Wert der Diebesbeute liegt bei ungefähr 600 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter Telefon 07851 893-200. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell