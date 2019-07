Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brennender Pkw

Offenburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brannte am Montagabend kurz nach 22 Uhr ein Pkw in der Lise-Meitner-Straße in Offenburg. Weshalb der ältere BMW ohne Kennzeichen in Flammen aufging ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zusammen mit einer durch den Brand beschädigten Straßenlaterne liegt die vorläufige Schadensschätzung bei ca. 1500 Euro, wobei aufgrund Alter und Zustand des Fahrzeuges die Laterne der größere Verlust sein dürfte...

